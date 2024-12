Der Terminkalender am dritten Adventswochenende ist rappelvoll. Konzerte und Weihnachtsmärkte locken die Besucher an.

Elisa Wedekind 15.12.2024 - 17:00 Uhr

Auch am dritten Adventswochenende ist ordentlich was los gewesen. Auf dem 38. Weihnachtsmarkt auf dem Heimsheimer Schlosshof war am Sonntagnachmittag so einiges los, auch der Weihnachtsmann ließ sich mal kurz blicken. Einen Blick wert war auch das Heimsheimer Rathaus, besser gesagt ein Blick hinter die schwere Holztüre. Denn der imposante Treppenaufgang war mit vielen Kerzen und Fellen geschmückt, von der Decke hingen weiße Amaryllis und im Obergeschoss lief der Fernseher. Darauf zu sehen: Ausschnitte aus „Oh Gott, Herr Pfarrer“ mit Robert Atzorn und Maren Kroymann. Denn die evangelische Stadtkirche war in den späten Achtzigern Drehort der bekannten Fernsehserie. Hätten Sie’s gewusst?