Wie kann ich die Vorweihnachtszeit genießen und mich auf Weihnachten einstimmen? Wir geben Ihnen Tipps, was es in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt zu tun gibt.

Alles steht in den Startlöchern: die Weihnachtsmärkte, der Geschenketrubel, die Essensplanung für die Feiertage. Damit aber auch der Genuss und die Vorfreude in der Vorweihnachtszeit nicht zu kurz kommen, haben wir zehn Dinge herausgesucht, die man in der Vorweihnachtszeit auf den Fildern tun kann, um sich so richtig auf das Weihnachtsfest einzustimmen und den Trubel ein wenig hinter sich zu lassen.

Kantaten am ersten Advent Gleich am ersten Advent, am Sonntag, 30. November, gibt es zwei schöne stimmungsvolle Anlässe: Zum einen lädt die evangelische Kirche Echterdingen zum Kantatengottesdienst in die Stephanuskirche, Kirchstraße 2. Beginn ist um 9.20 Uhr. Zu hören gibt es die Kantate „Kommst du, Licht der Heiden“ von Dietrich Buxtehude sowie die Motette „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt. Dabei sind der Chor der Goldenen Stimmen, die Solisten Merle Groß, Kathrin Schweizer und Hans Porten sowie das Stuttgarter Instrumentalensemble unter der Leitung von Bezirkskantor KMD Sven-Oliver Rechner. Pfarrer Daniel Vögele hält Liturgie und Predigt.

Beim Lebendigen Adventskalender trifft man sich an unterschiiedlichen Orten im Stadtteil, wo dann ein „Türchen“ aufgeht. Foto: dpa

Und zum anderen laden der Kammerchor L-E und „VoxGeorg“ Stuttgart zu einem festlichen Adventskonzert in die katholische Kirche St. Raphael in Echterdingen ein. Um 17 Uhr gibt es den ersten Teil von Georg Friedrich Händels „Messiah“ zu hören sowie Werke von Johann Christian Bach, Georges Bizet und John Rutter. Mitwirkende sind Wakako Nakaso, Wiebke Wighardt, Reto Raphael Rosin sowie Musiker vom Staatstheater Stuttgart und den Stuttgarter Philharmonikern. Tickets zu 22 Euro gibt es an der Abendkasse, diese ist ab 16 Uhr geöffnet. Die Kirche St. Raphael ist an der Bonländer Straße 35.

Drei lebendige Adventskalender auf den Fildern

Das Format der „Lebendigen Adventskalender“ gibt es bereits seit einigen Jahren auf den Fildern und auch anderswo. Dabei treffen sich Groß und Klein an jedem Tag im Dezember an einer anderen Stelle im Ort, wo sich ein „Türchen“ öffnet – oft gibt es gemeinsames Singen, oder eine Lesung, meistens mit heißen Getränken. In diesem Jahr ist Oberaichen dabei, Veranstalter sind Stadtseniorenrat und die Bürgergemeinschaft Oberaichen, von 1. bis 23. Dezember trifft man sich jeden Tag um 17.30 Uhr für eine Stunde Geselligkeit. Am 1. Dezember ist der Treffpunkt die Matthias-Grünewald-Straße 22, alle anderen Treffpunkte sind im Internet auf www.le-oberaichen.de verzeichnet.

Vorweihnachtszeit auf den Fildern: Winterzauber bei Lucky’s Flair

Auch in Bonlanden und Bernhausen gibt es Lebendige Adventskalender in diesem Jahr. In beiden Fällen sind es die evangelischen Kirchengemeinden, die das Event auf die Beine stellen. In Bernhausen trifft man sich am 1. Dezember ebenfalls um 17.30 Uhr, und zwar an der Johannes-Kirche, Rosenstraße 94/2. Mitbringen sollte man Trinkbecher und Taschenlampen. Die restlichen Termine sind auf www.kirchengemeinde-bernhausen.de zu finden.

In Bonlanden öffnet sich das erste Türchen am ersten Adventssonntag um 17.30 Uhr an der katholischen Liebfrauenkirche, Schulstraße, zu einer ökumenischen Adventsandacht. Die weiteren Türchen sind auf www.ekg-bonlanden.de zu finden. Auch hier sollte an Trinkbecher und Taschenlampen gedacht werden.

Glühwein oder alkoholfreier Punsch gehört zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Foto: picture alliance/dpa

Lukas Giluk, Betreiber der Bar Lucky’s Flair am Neuen Markt in Leinfelden , stellt außerdem eine Art Winterdörfle auf die Beine, er nennt es „Winterzauber“: Draußen vor der Bar steht ein Verkaufsstand, wo Glühwein und Würstchen angeboten werden, dazu gibt es Stehtische, die gleichzeitig als Feuerstelle dienen, um sich warm zu halten. Freitags bis sonntags will er den „Winterzauber“ öffnen, und zwar den ganzen Dezember durch, los geht es am ersten Dezemberwochenende. „Wenn es gut läuft, machen wir das auch im Januar weiter“, sagt er.

Weihnachtszirkusse gibt in vielen größeren Städten im Dezember und Januar. Foto: Archiv Eva Schäfer

Vom gemütlichen Beisammensein zur Show: Der Filderstädter Weihnachtscircus gastiert wieder in Bernhausen an der Gottlieb-Daimler-Straße, vom 17. Dezember bis 6. Januar. Vorstellungen gibt es täglich um 16 Uhr, an Heilig Abend um 14 Uhr. Artistik, Tierdressuren und Clowns sind bei der Show dabei, Tickets gibt es unter der Rufnummer 01573/4548274.

Rund um die Jakobuskirche Bernhausen findet am Samstag, 6. Dezember, das Weihnachtswunder statt – um 14 Uhr geht’s los, und bis abends gibt es auf der Bühne, im Hof und in der Kirche verschiedene Aktionen, etwa Singen unterm Weihnachtsbaum, Geschichten am Lagerfeuer hören oder ein Gospelkonzert. Dazu sind allerlei Stände aufgebaut, an denen Kreative ihr Handwerk anbieten, außerdem gibt es weihnachtliche Leckereien und Getränke.

Advent auf den Fildern: Frühschoppen am Heiligen Morgen

Mitsingen ist bei den bekannten Weihnachtsliedern ganz leicht – und auch die Noten sehen viel einfacher aus! Foto: bidaya - stock.adobe.com

Wer sich nicht nur Melodien anhören, sondern auch mitsingen will, ist am Sonntag, 14. Dezember, in der Filharmonie in Bernhausen richtig: „Nun singet und seid froh“ heißt es an diesem Abend. Die Filderstädter Chöre, etwa der Sängerbund Bernhausen, der Liederkranz Plattenhardt, der Sängerbund Sielmingen und die Sängerlust Harthausen, singen gemeinsam mit dem Publikum bekannte Weihnachtslieder. Mit dabei ist außerdem das Concave Akkordeon-Orchester Filderstadt sowie Oberbürgermeister Christoph Traub, der die Lesung übernehmen wird. Die Gesamtleitung liegt bei Robert Wieland. Beginn ist um 16 Uhr, die Tickets kosten acht Euro und sind bei der Filharmonie, allen Easy-Ticket-Verkaufsstellen sowie dem i-Punkt Bernhausen erhältlich.

Und schneller als gedacht steht dann Weihnachten vor der Tür. Das Team der Waldschänke zur Distelklinge sowie das Feierkartell laden für Heilig Abend, 24. Dezember, zum Frühschoppen ein: DJ Sasch sorgt für die musikalische Unterhaltung, und das Team der Distelklinge serviert heiße und kalte Getränke, und ein Süppchen zum Aufwärmen. Von 10 bis 14 Uhr geht der Frühschoppen – danach ist das Warten dann wirklich vorbei, und Weihnachten kann kommen.