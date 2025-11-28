Wie kann ich die Vorweihnachtszeit genießen und mich auf Weihnachten einstimmen? Wir geben Ihnen Tipps, was es in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt zu tun gibt.
28.11.2025 - 14:55 Uhr
Alles steht in den Startlöchern: die Weihnachtsmärkte, der Geschenketrubel, die Essensplanung für die Feiertage. Damit aber auch der Genuss und die Vorfreude in der Vorweihnachtszeit nicht zu kurz kommen, haben wir zehn Dinge herausgesucht, die man in der Vorweihnachtszeit auf den Fildern tun kann, um sich so richtig auf das Weihnachtsfest einzustimmen und den Trubel ein wenig hinter sich zu lassen.