Vorwürfe am Kunstturnforum Turnskandal: Richter nimmt Schwäbischen Turnerbund in die Pflicht
Der Turnskandal in Stuttgart beschäftigt weiter die Justiz: War die Kündigung eines Trainers – nach der einer Trainerin – am Kunstturnforum gerechtfertigt?
Draußen war die Lage recht trüb und undurchsichtig, ein heftiger Regenguss enterte den Stuttgarter Westen. Drinnen, in Sitzungssaal 001 des Arbeitsgerichts, herrschte am späten Donnerstagvormittag dagegen schnell Klarheit – aufgrund der klaren Ansage des Richters und des weiteren Verlaufs der Verhandlung. Denn nach der war nach etwas mehr als einer halben Stunde gewiss, dass eine gütliche Einigung zwischen dem Schwäbischen Turnerbund (STB) und eines vom Verband gekündigten Trainers wohl endgültig vom Tisch ist.