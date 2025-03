Streik im Kreis Ludwigsburg 3 Tage Kita-Streik in Bietigheim-Bissingen – „Bogen ist überspannt“

In einigen Kommunen im Kreis Ludwigsburg werden Kitas diese Woche an drei Tagen bestreikt. Das ärgert viele Eltern. Warum Verdi trotzdem an der Taktik festhält.