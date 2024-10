Joachim A. Langs Spielfilm „Cranko“ läuft derzeit erfolgreich in den Kinos. Nun erhebt der Autor Thomas Aders Vorwürfe gegen den Regisseur. Das Drehbuch basiere auf Aders Roman „Seelentanz“.

Andrea Kachelrieß 16.10.2024 - 11:32 Uhr

Die Art und Weise, wie Joachim A. Lang in seinem Spielfilm „Cranko“ das dramatische Leben des zu früh verstorbenen Choreografen in Bilder packt, bewegt die Menschen. Selbst Männer, so berichtet ein Stuttgarter Kinobetreiber, verließen die Vorstellungen mit Tränen in den Augen.