Vorwürfe im Landtag: Schulterschluss erhitzt Gemüter

Der Minister nimmt den Vorwurf zurück

Sachlich ist die Linie in Stuttgart nicht viel anders als anderswo in der Republik. Die Grünen stehen als E-Auto-Fans auf der einen Seite, die AfD als Anhänger der Verbrenner auf der anderen. CDU, FDP und SPD mäandern mit unterschiedlichen Schwerpunkten zwischen den Polen. In den Augen von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) treibt es FDP und den eigenen Koalitionspartner CDU dabei so stark in die seiner Ansicht nach falsche Richtung, dass er AfD, CDU und FDP einen „Schulterschluss“ vorgeworfen hat.