Die türkische Justiz hat Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und weitere Regierungsvertreter erlassen. Ihnen werden Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

red/AFP 07.11.2025 - 22:46 Uhr

Die türkische Justiz hat Haftbefehl gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und weitere israelische Regierungsvertreter wegen "Völkermords" erlassen. Insgesamt seien Haftbefehle gegen 37 israelische Verdächtige verhängt worden, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul am Freitagabend. Neben Netanjahu gehören dazu auch Verteidigungsminister Israel Katz und der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir sowie Generalstabschef Eyal Zamir.