Vorwurf in Rastatt

Ein Erzieher soll Zehntausende kinder- und jugendpornografische Bilder und Videos besessen haben. Doch das ist nicht der schärfste Vorwurf gegen den Mann.

red/dpa/lsw 16.08.2024 - 12:58 Uhr

Weil er sich an zwei Jungen vergangen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden einen Erzieher wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. Von den mutmaßlichen Taten im Jahr 2015 in seiner Wohnung in Gernsbach (Landkreis Rastatt) machte der damals 19 Jahre alte Mann den Angaben nach Videos beziehungsweise Fotos. Demnach ist eines der unbekannten Opfer höchstens zehn Jahre alt, das andere zehn bis zwölf Jahre. Das Landgericht Baden-Baden muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt und einen Prozess ansetzt.