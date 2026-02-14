Der größte Sohn von Wunsiedel, dieser herrlich im Fichtelgebirge gelegenen Kleinstadt im Nordosten Bayerns, ist der Dichter Jean Paul, der so wunderbare Sätze wie diesen niedergeschrieben hat: „Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.“ Marco Krasser, der 53-jährige Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel, ist bisher nicht als Dichter aufgefallen, dafür aber als wichtiger Vordenker in der Energiewende – und deshalb ist auch er auf einem guten Weg, zu einer großen Persönlichkeit der Stadt zu werden.