Nach acht Euroleague-Pleiten ziehen die Bayern Konsequenzen: Was hinter dem überraschenden Trainer-Aus von Gordon Herbert steckt – und wer jetzt die Verantwortung übernimmt.

München - Weltmeistertrainer Gordon Herbert ist nicht mehr Coach der Basketballer des FC Bayern München. Nach einer Niederlagenserie in der Euroleague gab der deutsche Meister das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit mit dem 66-jährigen Kanadier bekannt. Die bedauernswerte Entscheidung sei "zum Wohle des Teams und des Vereins" gefallen, betonten laut Mitteilung beide Seiten. Herbert besitzt ab dem kommenden Sommer einen Vertrag als Auswahlcoach in seinem Heimatland.

Mit dem 77:103 in Monaco hatten die Bayern-Basketballer am Freitagabend zum achten Mal in Serie in der europäischen Eliteliga verloren und belegen dort nur den vorletzten Platz unter 20 Teams. Der angestrebte Einzug in die Playoffs ist nach nur fünf Siegen aus 17 Spielen derzeit nicht in Reichweite.

Zunächst der Assistenzstab verantwortlich

Bis zum Heimspiel am kommenden Dienstagabend gegen Spitzenreiter Hapoel Tel Aviv will der FC Bayern nach eigenen Angaben einer Nachfolgeregelung nahekommen. Im Bundesligaspiel am Sonntagabend (18.00 Uhr) in Köln gegen die Telekom Baskets Bonn wird der bisherige Assistenzstab das Team betreuen.

Herbert hatte die deutsche Nationalmannschaft im Sommer 2023 sensationell zum Weltmeistertitel geführt. Nach Olympia 2024 in Paris hörte er als Bundestrainer auf. Der langjährige Bundesligacoach war in den vergangenen eineinhalb Jahren dann Trainer in München. Mit dem mittlerweile erfolgreichsten deutschen Team führte er die Liga an und steht auch in der Pokal-Endrunde in zwei Monaten in München.

FC Bayern: Mannschaft mit neuen Impulsen helfen

"Als Erstes möchten wir Gordie für seine Arbeit danken, er war gerade vergangene Saison für den enormen Zuwachs an Begeisterung für Basketball in München mit verantwortlich", sagte Sportchef Dragan Tarlac nach der Rückkehr aus Monaco. "Doch leider gibt es Situationen im Sport, die keinen anderen Weg als Veränderung erfordern."

Die Personallage nach dem EM-Sommer, in dem die deutsche Auswahl auch den Europameistertitel gewann, die Verletzungen von Schlüsselspielern, den sehr nachteiligen Spielplan und zwischenzeitlich sein eigenes Fehlen wegen Krankheit habe Herbert nicht zu verantworten, erklärte Tarlac weiter.

"Dennoch sind wir nun für jeden erkennbar sportlich am Punkt angelangt und dazu verpflichtet, der Mannschaft, die immer alles gibt, mit neuen Impulsen helfen zu müssen. Wir bedauern dies sehr und haben uns das beide anders gewünscht."