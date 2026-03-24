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  4. Der lange erwartete Abgang der EnBW-Personalchefin

Vorzeitiger Vorstandswechsel Der lange erwartete Abgang der EnBW-Personalchefin

Vorzeitiger Vorstandswechsel: Der lange erwartete Abgang der EnBW-Personalchefin
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Fototermin in der EnBW-Zentrale: Rückert-Hennen Foto: Catrin Moritz

Ihre Position im Energiekonzern galt schon länger als wackelig. Nun geht die Vorständin Colette Rückert-Hennen vorzeitig. Zuletzt gab es in ihrem Bereich mehrere Probleme.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Es war eine Nachricht, die bei der EnBW kaum jemand überrascht haben dürfte. Die Personalvorständin und Arbeitsdirektorin Colette Rückert-Hennen (65) gibt ihren Posten vorzeitig auf – diese Erwartung kursierte schon länger im landeseigenen Energiekonzern. Zuletzt war der Vertrag der Juristin (und ersten Frau in der Konzernspitze) zwar bis Februar 2027 verlängert worden. Doch kaum jemand wettete darauf, dass sie tatsächlich so lange im Amt bleiben würde – zu viel war in den zurückliegenden Jahren in ihrem Bereich nicht rund gelaufen.

 

Nun, einen Tag vor der Bekanntgabe der Bilanzzahlen an diesem Mittwoch gab die EnBW ihr Ausscheiden bekannt. Ende August werde Rückert-Hennen vorzeitig den Vorstand verlassen und mit Blick auf ihren bevorstehenden Ruhestand einen einvernehmlichen Wechsel ermöglichen, teilte das Unternehmen mit. Ihre Nachfolgerin komme bereits zum 1. Juli und werde zwei Monate lang von ihr eingearbeitet. Charlotte Beissel (47) heißt die Neue, die bisher bei der EnBW-Beteiligung Stadtwerke Düsseldorf in vergleichbarer Position tätig ist.

Lob vom Chefaufseher und von Fans

In der promovierten Juristin gewinne man – nach einem bundesweiten Auswahlprozess – eine „erfahrene und gestaltende Führungspersönlichkeit“ mit ausgeprägter Expertise, lobte der Aufsichtsratschef Lutz Feldmann. Worte des Dankes fand er auch für die scheidende Vorständin: Sie habe „die Personalarbeit der EnBW in einer Phase tiefgreifender Transformation konsequent weiterentwickelt“. Ganz verabschiede sie sich nicht, hieß es: bei Sonderprojekten werde sie den Aufsichtsrat „beratend unterstützen“ und bis auf Weiteres ihre bestehenden Mandate wahrnehmen.

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Rückert-Hennen selbst schrieb Im Berufsnetzwerk Linkedin, es gehe ihr um einen „geordneten Übergang“. Eine vorausschauende Nachfolgeregelung sei für sie „Ausdruck von Verantwortung gegenüber dem Unternehmen“ und der Belegschaft. Gemeinsam habe man im Personalbereich in den vergangenen Jahren viel erreicht. In den Reaktionen erfuhr Rückert-Hennen viel Zuspruch. „Ich bin mir sicher, dass Sie einige traurige Gesichter hinterlassen“; hieß es da etwa. Tatsächlich gab es Vieles, wofür die Vorständin geschätzt wurde – aber zunehmend auch Bereiche, in denen sie nicht restlos überzeugte.

Die Doppelrolle währt nur begrenzte Zeit

Ihre interne Entmachtung hatte bereits 2024 begonnen. Damals musste sie die Verantwortung für den Vertrieb, den sie erst zwei Jahre zuvor zusätzlich übernommen hatte, wieder abgeben. Offenbar traute man ihr die Doppelrolle doch nicht zu, in der es unter anderem Probleme wie beim Heimspeicher-Hersteller Senec zu bewältigen gab. Fortan solle sie sich wieder ganz aufs Personal konzentrieren, hieß es, da gebe es genug zu tun: Tausende von altershalber ausscheidenden Beschäftigten seien in den nächsten Jahren zu ersetzen.

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Doch auch im Personalbereich hakte und holperte es immer wieder. Erheblichen Wirbel gab es im Jahr 2023 um ihre engste Mitarbeiterin, die Bereichsleiterin für Strategie und Transformation. Mit forschen Auftreten und provokanten Ansagen (etwa von der „Wohlfühlzone“ EnBW) machte die sich wenig Freunde, der Betriebsrat beschwerte sich sogar beim damaligen Konzernchef Andreas Schell. Wenig später wurde der Abgang der Personalstrategin verkündet – eine Niederlage auch für Rückert-Hennen. Schon ihr Verhältnis zu Schell galt als angespannt, unter dessen Nachfolger Georg Stamatelopoulos kam es dann zur Teil-Entmachtung.

Start für große IT-Umstellung mehrfach verschoben

Probleme gab es auch bei einem Großprojekt, der Modernisierung der IT-Infrastruktur für den Bereich „Human Resources“. Das 2023 gestartete Vorhaben mit dem Titel „Enable HR“ verzögerte sich ein ums andere Mal. Offenbar hatte man die Komplexität unterschätzt und musste nachsteuern. Anfang 2026 sollte endlich die Umstellung erfolgen, doch dann wurde der Termin erneut verschoben, auf den Monat Mai.

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Inzwischen wurde auch der Personalbedarf der EnBW nach unten korrigiert. Von Tausenden zusätzlichen Leuten ist keine Rede mehr, es geht vor allem um den Ersatz für Ausscheidende. Für die neue Personalvorständin dürfte gleichwohl genug zu tun bleiben. Sie freue sich sehr darauf, ließ sich Charlotte Beissel zitieren, „die konsequente Transformation der EnBW weiter voranzutreiben“ und ihren „Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Konzerns zu leisten“.

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