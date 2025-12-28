Inmitten eines Bürgerkriegs haben in Myanmar die Wahllokale geöffnet - aber eine echte Wahl hat die Bevölkerung nicht: Der Sieger steht wohl schon fest.
Naypyidaw - In Myanmar hat fast fünf Jahre nach dem Militärputsch eine höchst umstrittene Parlamentswahl in mehreren Phasen begonnen. Internationale Beobachter und Menschenrechtsorganisationen hatten das Votum bereits im Vorfeld als "Farce" kritisiert. Die von China und Russland unterstützte Wahl wird an drei Terminen durchgeführt, zwei weitere sind am 11. und 25. Januar geplant. Ergebnisse werden nicht vor Ende Januar erwartet.