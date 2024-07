Die Fronten haben sich verhärtet im Streit um die 130 Jahre alte Eiche vor der VR-Bank in Marbach im Kreis Ludwigsburg. Aber muss der altehrwürdige Baum wirklich weg?

Oliver von Schaewen 17.07.2024 - 16:35 Uhr

Die 130 Jahre alte Eiche vor der VR-Bank in Marbach ist zum Politikum geworden. Die Bank legte der Stadt Marbach eine Planung zu einem Neubau mit 25 Wohnungen und einer Tiefgarage vor, die dem Gemeinderat gefiel. Voll umfänglich benannt hatte das Problem der alten Eiche in zwei nichtöffentlichen Sitzungen von Ausschuss und Gemeinderat aber wohl niemand – auch nicht die Verwaltung. Es folgten Proteste von Naturschützern und das Versprechen der Kommunalpolitiker, noch einmal grundlegend über alles zu reden, um einen Bebauungsplan und eine Genehmigung sachgerecht auf den Weg zu bringen. Fehlt es an Fantasie, die Eiche zu retten?