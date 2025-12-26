Auf Sizilien rumort es wieder. Der Vulkan spuckt Asche und glühendes Material. Der Zivilschutz erhöhte kurzzeitig die Warnstufe. Noch gibt es keine gravierenden Folgen.

dpa 26.12.2025 - 23:46 Uhr

Catania - Der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien zeigt wieder erhöhte Aktivität. Der Vulkan habe glühendes Material und geringe Mengen von Asche ausgestoßen, teilte das nationale italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) auf Facebook mit. Die Aktivität zeige sich am Nordostkrater. Die Eruptionswolke sei vom Wind in nordöstliche Richtung getrieben worden. Es sei leichter Ascheregen in dem Küstenort Taormina und am Piano Provenzana gemeldet worden, wo es auch Skipisten gibt.