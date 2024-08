Katastrophale Vulkanausbrüche führten in der Erdgeschichte wiederholt zu massiven Klimaveränderungen. Forscher zeigen, wie sich Erwärmungsschübe auf die Regenerationsfähigkeit von Ökosystemen auswirkten und welche Folgen heute drohen.

Markus Brauer 09.08.2024 - 15:00 Uhr

In der Erdgeschichte gab es immer wieder Perioden mit besonders ausgeprägtem Vulkanismus, bei denen große Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangten. Dies löste schnelle Klimaerwärmungen aus, die in Extremfällen zu massenhaften Artensterben an Land und in den Meeren führten.