Nach jahrelangen Verzögerungen sollte der Prozess gegen den früheren VW-Boss Winterkorn dessen Rolle bei der Dieselaffäre beleuchten. Nach nur wenigen Verhandlungstagen ist vorerst wieder Schluss.

dpa 01.10.2024 - 14:34 Uhr

Braunschweig/München - Der Strafprozess gegen den früheren VW-Konzernchef Martin Winterkorn in der Dieselaffäre wird frühestens Anfang 2025 fortgesetzt. Nach einem Unfall des 77-Jährigen wird die Hauptverhandlung ausgesetzt und alle anberaumten Fortsetzungstermine werden aufgehoben, wie das Gericht mitteilte. Mitte September war der Prozess wegen der Verletzung von Winterkorn bereits verschoben worden. Nach Gerichtsangaben verletzte sich Winterkorn so schwer, dass er in ein Krankenhaus musste.