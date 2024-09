Kretschmer: Sachsen in Sorge um Volkswagen

Im Streit um neue Sparpläne kündigt der VW-Konzern die seit 1994 geltende Job-Garantie auf. Auch in Sachsen sieht man Probleme, der Ministerpräsident findet das Land aber „ganz gut aufgestellt“.

mmf/dpa 11.09.2024 - 15:21 Uhr

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) drängt mit Blick auf die Krise im VW-Konzern auf „vernünftige“ Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie. „Wir sind natürlich in Sorge wegen Volkswagen“, sagte er bei einem Kongress zur Transformation in der Automobilbranche in Dresden.