KI, Rüstung, Biotech: An deutsche Start-ups fließt laut einer Studie mehr Geld von Investoren. Neben Berlin wird Bayern immer mehr zum zweiten Standbein der Gründerbranche. Doch eine Schwäche bleibt.
Berlin - Viele Start-ups in Deutschland sind 2025 laut einer Studie wieder leichter an Geld von Investoren gekommen. Insgesamt flossen knapp 8,4 Milliarden Euro Wagniskapital, gut 1,3 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr, zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY. Damit seien die Gelder für Start-ups das zweite Jahr in Folge gestiegen, nachdem sie 2022 und 2023 gemessen am vorherigen Corona-Boom eingebrochen waren.