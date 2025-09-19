Wachsender Bedeutung Anteil ausländischer Ärzte im Land stark gestiegen
Patienten in Baden-Württemberg werden immer häufiger von ausländischen Ärzten behandelt. In zehn Jahren hat sich deren Anteil verdoppelt.
In Baden-Württemberg haben immer mehr Ärzte einen ausländischen Pass. Von den 56 356 hierzulande berufstätigen Medizinern, die Ende des vergangenen Jahres registriert waren, haben 8078 eine ausländische Staatsangehörigkeit. Das entspricht einem Anteil von rund 14,3 Prozent.