 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Mühsamer Kampf

Wadephul in Asien Mühsamer Kampf

Wadephul in Asien: Mühsamer Kampf
1
Außenminister Wadephul auf dem Stützpunkt der US-Flotte in Japan. Foto: Soeren Stache/dpa

Der Außenminister kritisiert den Ausbau von Chinas Macht. Dem Recht der Stärkeren Einhalt zu gebieten ist richtig, kommentiert Christian Gottschalk. Nicht nur hier.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Japan hat jahrelang den Blues geblasen. Bis hinein in die 90er Jahre galt das Land als engster Freund des Westens in der Region. Dann bekamen Wirtschaft und Politik hierzulande glänzende Dollarzeichen in den Augen, wenn sie nach die China blickten. Japan versank in der gefühlten Bedeutungslosigkeit - und erlebt nun eine Art Wiederauferstehung. „Premiumpartner“ nennt Außenminister Johann Wadephul die Japaner, und findet zugleich deutliche Worte, um chinesische Bestrebungen zum Machtausbau in der Region zu kritisieren. Die einen freuts, die anderen schäumen.

 

Klare Worte

In der Tat ist China dabei, seine Dominanz im Pazifik auszubauen. Nicht so brutal wie Russland beim Krieg gegen die Ukraine, nicht so polternd wie der US-Präsident, der laut darüber nachdenkt, Grönland, Kanada und den Panamakanal irgendwie mit den Vereinigten Staaten zu vereinigen. China geht vorsichtiger voran, dafür beharrlich und stetig. Und zum Leidwesen von manch einem anderen Staat in der Region. So richtig es ist, den russischen Krieg zu ächten und die Trumpschen Ideen zu kritisieren, so richtig ist es anzuprangern, wenn im Pazifik ein Land über andere Länder dominieren will.

Gefährliche Dominanz

Auf der Welt dominiert derzeit an vielen Orten das Recht der Stärkeren. Eine halbwegs funktionierende internationale Ordnung kann aber nur dann Aufrecht erhalten werden, wenn sich alle Beteiligten an die internationalen Regeln halten. Dafür zu kämpfen ist mühsam, aber es lohnt.

Weitere Themen

Aussage zu Steuererhöhungen: Linnemann und Spahn kritisieren Klingbeil

Aussage zu Steuererhöhungen Linnemann und Spahn kritisieren Klingbeil

Nach seiner Aussage zum Thema Steuererhöhungen hagelt es für Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil Kritik von Seiten der CDU.
Wadephul in Asien: Mühsamer Kampf

Wadephul in Asien Mühsamer Kampf

Der Außenminister kritisiert den Ausbau von Chinas Macht. Dem Recht der Stärkeren Einhalt zu gebieten ist richtig, kommentiert Christian Gottschalk. Nicht nur hier.
Von Christian Gottschalk
Verhandlungen im Gazakrieg: Druck auf Hamas zeigt Wirkung

Verhandlungen im Gazakrieg Druck auf Hamas zeigt Wirkung

Die Terrorgruppe gibt ihre bisher unverrückbaren Positionen auf und stimmt einer neuer Waffenruhe in Gaza zu. Die geplante Offensive auf Gaza-Stadt wirkt ebenfalls mit.
Von Thomas Seibert
Forsa-Umfrage: AfD weiter stärkste Partei - Union holt leicht auf

Forsa-Umfrage AfD weiter stärkste Partei - Union holt leicht auf

Laut einer Forsa-Umfrage vom Dienstag ist die AfD bundesweit weiterhin stärkste Kraft. Die Union holt jedoch leicht auf.
Außenminister in Japan: Wadephul will Handel mit Asien stärken - Ansage an China

Außenminister in Japan Wadephul will Handel mit Asien stärken - Ansage an China

Der Außenminister besucht den Heimatstützpunkt der 7. US-Flotte in Japan. Dort warnt er vor weiterer Instabilität im Indopazifik - und drängt auf engere Handelsbeziehungen.
Bestimmungen: CSU-Fraktion will E-Zigaretten dem Tabakkonsum gleichstellen

Bestimmungen CSU-Fraktion will E-Zigaretten dem Tabakkonsum gleichstellen

Bisher gelten für das Rauchen von E-Zigaretten lockerere Bestimmungen als für Tabakrauch. Nach dem Willen der CSU-Fraktion soll damit bald Schluss sein.
Sexualstraftäter: US-Justizministerium will Kongress Epstein-Akten übergeben

Sexualstraftäter US-Justizministerium will Kongress Epstein-Akten übergeben

Die Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beschäftigt auch Jahre nach dessen Tod die USA. Jetzt soll der Kongress Dokumente aus den Ermittlungen zu dem Fall bekommen.
Mögliche Ukraine-Gespräche: Schweiz würde Putin bei Teilnahme an Ukraine-Konferenz „Immunität“ garantieren

Mögliche Ukraine-Gespräche Schweiz würde Putin bei Teilnahme an Ukraine-Konferenz „Immunität“ garantieren

Sollte Wladimir Putin in die Schweiz reisen, würde das Land ihm „Immunität“ garantieren. Gegen den Kreml-Chef liegt ein Haftbefehl vor.
Ukraine-Gipfel in Washington: Newsblog: Macron bezeichnet Putin als „Raubtier“

Ukraine-Gipfel in Washington Newsblog: Macron bezeichnet Putin als „Raubtier“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Trump trafen sich am Montag in Washington. Wir begleiten den Gipfel und die Reaktionen mit einem Newsblog.
Kriege in Gaza-Streifen und Ukraine: Angriffe auf humanitäre Helfer – Außenminister Wadephul übt Kritik

Kriege in Gaza-Streifen und Ukraine Angriffe auf humanitäre Helfer – Außenminister Wadephul übt Kritik

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat die Angriffe auf humanitäre Helferinnen und Helfer in Krisen und Konflikten verurteilt.
Weitere Artikel zu Johann Wadephul Japan China Pazifik USA Kommentar
 