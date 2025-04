Für die Feiertage zum Gedenken an den Sieg im Zweiten Weltkrieg hat Russland eine viertägige Waffenruhe ausgerufen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat für die Feiertage zum Gedenken an den Sieg im Zweiten Weltkrieg eine mehrtägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg ausgerufen. Sie solle von Tagesanbruch des 8. Mai bis Tagesanbruch des 11. Mai dauern, teilte der Kreml auf seiner Website mit.

In der am Montag veröffentlichten Erklärung des Kreml in Moskau heißt es: „Im Falle einer Verletzung der Waffenruhe durch die ukrainische Seite werden die russischen Streitkräfte eine angemessene und wirksame Antwort geben.“