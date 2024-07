„Im Kessel staut sich die warme Luft!“ Stimmt diese Aussage? Auf unserer Hitzekarte können Sie nachsehen, wie warm es in Ihrem Stadtteil gerade wirklich ist.

Wer im Sommer nach Stuttgart kommt, wird früher oder später den Satz „Im Kessel staut sich die Hitze!“ zu hören bekommen. Dabei handelt es sich aber nicht nur um ein Gefühl der Einwohner, sondern um eine Tatsache. Wie unsere Hitzekarte mit Daten von Meteoblue zeigt, steigt die Temperatur, je weiter man in den Kessel hinabsteigt.

Wie die Karte funktioniert

Die Temperaturanzeige auf der Karte zeigt auf einer Skala mit verschiedenen Farben, wie hoch die Temperatur in den verschiedenen Stadtvierteln ist. Die Skala passt sich automatisch der jeweiligen Höchsttemperatur an. So lassen sich die Temperaturunterschiede schön deutlich ablesen.

Die Hitzekarte zeigt:

Deutliche Temperaturunterschiede: In der Kernstadt und dicht besiedelten Gebieten kann es bis zu mehreren Graden wärmer sein als in den Außenbezirken und auf dem Land.

Hitzeinseln: Besonders betroffen sind dicht bebaute Gebiete mit wenig Grünflächen und viel Asphalt.

Kühlere Zonen: Parks, Grünflächen und die Waldgebiete rund um Stuttgart sind deutlich kühler.

Faktoren, die die Temperatur beeinflussen:

Bebauungsstruktur: Dichte Bebauung und versiegelte Flächen speichern Hitze stärker.

Grünflächen: Parks und Wälder wirken kühlend und fördern Luftaustausch.

Topographie: Hanglagen und Höhenunterschiede beeinflussen die Kaltluftzirkulation.