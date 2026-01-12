Wärmeplanung in Fellbach Unerwartete Hürde: Warum Neckar-Flusswärme in Fellbach scheitert
Die Stadt will die Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 klimaneutral machen. Derzeit laufen Machbarkeitsstudien für sechs Wärmenetzprüfgebiete.
Achtung, bei diesem Thema sind offenkundig Fachtermini erforderlich, die in ihrem Bandwurmcharakter fast an den legendären Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän heranreichen. Hintergrund sind die Hoffnungen, die man in Fellbach bezüglich der kommunalen Wärmeplanung zwischen dem Kappelberg und dem Oeffinger Neckarufer hegt.