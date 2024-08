Der Geruch frisch gewaschener Wäsche ist für viele das Schönste am Wäschewaschen. Was aber tun, wenn gar kein Waschmittelgeruch vorhanden ist?

Wenn die Wäsche nach dem Waschen nicht nach Waschmittel bzw. nicht frisch riecht, kann das folgende Ursachen haben:

1. Falsche Waschmitteldosierung

Der naheliegendste Grund ist die Waschmitteldosierung. Waschmittel sollte nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig dosiert werden. Die Dosierung ist außerdem auch abhängig von Wasserhärte, Wäschemenge (in der Regel in Kilo angegeben) und Verschmutzungsgrad. Halten Sie sich an die Verpackungsempfehlung des Herstellers. Hier sind in der Regel Empfehlungen für unterschiedliche Anforderungen vorhanden. Dosierhilfen können auch oft bei den Waschmittelherstellern direkt kostenlos bestellt werden. Mehr Infos zur richtigen Dosierung haben wir in diesem Ratgeber zusammengefasst.

2. Waschmaschine zu voll beladen

Wenn die Waschmaschine zu voll beladen ist, kann sich das Waschmittel beim Waschgang nicht gleichmäßig auflösen und verteilen. Die Folge: Die Wäsche riecht ungleichmäßig bis gar nicht nach Waschmittel. Als Faustregel gilt, dass eine Waschtrommel voll ist, wenn nach oben hin nur noch eine Handbreite Platz ist.

3. Zu lange Trocknung

Eine zu lange Trocknung kann den Waschmittelduft ebenfalls verpuffen lassen und die Wäsche sogar muffig riechen lassen. Nehmen Sie die Wäsche nach dem Waschgang direkt aus der Maschine und hängen Sie diese gleich an einem luftigen Ort auf. Meiden Sie feuchte Kellerräume und öffnen Sie bei der Trocknung von Wäsche in Innenräumen die Fenster auf Kipp.

4. Waschmaschine nicht gereinigt

Ein häufiger Grund, warum Textilien nach dem Waschgang nicht frisch riechen, ist, dass die Waschmaschine zu lange nicht mehr gereinigt wurde. Feuchtigkeit, Waschmittelreste und somit auch Bakterien sammeln sich an und sorgen für muffige Gerüche. Zur Reinigung reicht es meist aus, wenn Sie das Flusensieb gründlich reinigen und die Waschmaschine einmal leer und mit wenig Waschmittel bei 90 oder 95 Grad laufen lassen. Sollte die Wäsche im nächsten Waschgang immer noch riechen, sollte die Reinigung wiederholt und ein Waschmaschinenreiniger verwendet werden (hier auf Amazon bestellen / ANZEIGE).

5. Falsches Waschprogramm

Bei stark verschmutzter Wäsche kann es hilfreich sein, zusätzlich ein intensives Vorwaschprogramm zu verwenden, sodass das Waschmittel anschließend besser wirken kann. Auch die Gradzahl sollte so hoch wie möglich gewählt werden. Wenn Textilien bei 60 Grad gewaschen werden können, kann das Waschmittel besser arbeiten als bei 30 Grad. Der Nachteil ist, dass der Stromverbrauch höher ist.

6. Falsches Waschmittel

Auch das Waschmittel selbst kann der Grund sein, warum die Wäsche nach dem Waschgang nicht frisch riecht. Hier hilft schlicht der Wechsel zu einem anderen Waschmittel. Wäsche, die mit Vollwaschmittel gewaschen wurde, riecht nach dem Waschen nicht selten ebenfalls intensiver nach Waschmittel. Grund ist die im Vollwaschmittel enthaltene Bleiche, weshalb dieses nur für weiße und nicht für Buntwäsche geeignet ist.

7. Der Trockner

Der Trockner kann ebenfalls ein Grund für den fehlenden Waschmittelgeruch sein. Hier hilft nur der Test. Wenn Sie zum Trocknen den Wäschetrockner benutzen, trocken Sie die Wäsche mal auf dem Wäscheständer. Ist der Wäschegeruch danach frischer, liegt die Ursache am Trockner und dieser sollte zuerst gereinigt werden. Wischen Sie die Trommel aus und reinigen Sie anschließend das Flusensieb sowie den Wassertank und lassen ihn gut trocknen. Riecht die Wäsche nach der Trocknung sogar staubig bis leicht verbrannt, sollten Sie, wenn möglich eine niedrigere Temperatur wählen.