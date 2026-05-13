Haben Sie sich je gefragt, wie viel Geld es Sie kostet, die Waschmaschine einmal laufen zu lassen?

Eine pauschale Antwort auf die Frage, ist schwierig zu geben, weil die Kosten vom Stromtarif, vom Wasserpreis, vom Alter der Waschmaschine, vom Waschprogramm und von der gewählten Temperatur abhängen. Hinzu kommen auch noch Kosten für Waschmittel und sonstige Waschzusätze wie Enthärter. Für die folgende Berechnung haben wir deshalb zwei Durchschnittswerte angesetzt: Der Strompreis für Haushalte liegt laut Statistischem Bundesamt bei 40,55 Cent pro Kilowattstunde. Beim Wasserpreis wird der baden-württembergische Durchschnittswert von 3,65 Euro brutto pro Kubikmeter aus der Wasserpreistabelle 2026 verwendet. Dieser Wert ist ein mengenungewichteter Durchschnitt der dort aufgeführten 83 privatrechtlich tätigen Wasserversorger in Baden-Württemberg.

Wie viel kostet einmal Waschen? Bei Waschmaschinen ab etwa Baujahr 2010 setzt der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 44 Litern pro Waschgang an. Das entspricht 0,044 Kubikmetern. Bei einem Wasserpreis von 3,65 Euro pro Kubikmeter entstehen dadurch rund 16 Cent Wasserkosten pro Waschgang.

Hinzu kommen die Stromkosten. Diese hängen vor allem von der gewählten Temperatur ab: Je stärker das Wasser erhitzt werden muss, desto mehr Strom verbraucht die Waschmaschine.

Waschtemperatur Kosten pro Waschgang bei neuerer Waschmaschine Kosten pro Waschgang bei älterer Waschmaschine 20 Grad ca. 24 Cent ca. 31 Cent 30 Grad ca. 28 Cent ca. 33 Cent 40 Grad ca. 36 Cent ca. 41 Cent 60 Grad ca. 53 Cent ca. 60 Cent 90 Grad ca. 76 Cent ca. 93 Cent

Ein normaler Waschgang bei 40 Grad kostet bei den angesetzten Durchschnittspreisen rund 36 Cent, wenn eine neuere Waschmaschine genutzt wird. Bei einem älteren Gerät können es rund 41 Cent sein. Ein Waschgang bei 60 Grad liegt bei etwa 53 bis 60 Cent. Besonders teuer wird ein Waschgang bei 90 Grad: Hier können die Kosten je nach Gerätealter auf rund 76 bis 93 Cent steigen.

Tipp: Da es sich hier um Durchschnittswerte handelt, können Sie die Berechnung für Ihren eigenen Haushalt mit dem Waschrechner des Forums Waschen selbst durchführen.

Warum ältere Waschmaschinen mehr kosten

Der Unterschied zwischen älteren und neueren Waschmaschinen liegt vor allem im Strom- und Wasserverbrauch. Für eine ältere Waschmaschine aus dem Baujahr 2005 setzt der Online-Wasch-Rechner einen Wasserverbrauch von 52,5 Litern pro Waschgang an. Bei neueren Maschinen ab etwa 2010 sind es 44 Liter.

Auch der Stromverbrauch fällt bei älteren Geräten höher aus. Bei 40 Grad liegt er im Beispiel bei 0,55 Kilowattstunden, bei neueren Maschinen bei 0,49 Kilowattstunden. Bei 90 Grad ist der Unterschied deutlicher: Eine ältere Maschine benötigt laut Rechner 1,83 Kilowattstunden, eine neuere 1,47 Kilowattstunden.

Bei einem einzelnen Waschgang klingt der Unterschied zunächst gering. Über ein Jahr kann er sich aber summieren, vor allem in Haushalten, in denen mehrmals pro Woche gewaschen wird.

Was kostet Waschen im Jahr?

Wie hoch die jährlichen Kosten ausfallen, hängt stark vom Waschverhalten ab. Wer nur wenige Maschinen pro Woche wäscht, zahlt entsprechend weniger. In Familienhaushalten oder Wohngemeinschaften kann die Waschmaschine dagegen sehr häufig laufen.

Ein Beispiel: Wird pro Woche insgesamt 22-mal gewaschen – darunter mehrere Waschgänge bei 20 und 30 Grad sowie einzelne Waschgänge bei 40, 60 und 90 Grad – ergeben sich bei den angesetzten Durchschnittspreisen grob folgende Jahreskosten:

Waschmaschine Geschätzte Kosten pro Jahr Neuere Waschmaschine ab etwa 2010 ca. 387 Euro Ältere Waschmaschine, Baujahr 2005 ca. 465 Euro

In diesem Beispiel verursacht die ältere Waschmaschine also rund 78 Euro Mehrkosten pro Jahr. Der Online-Wasch-Rechner nennt eine ähnliche Größenordnung: Ein rund 15 Jahre altes Gerät kann in einem 4-Personen-Haushalt gegenüber einer neuen Waschmaschine etwa 75 Euro Mehrkosten pro Jahr für Strom und Wasser verursachen.

Lohnt sich eine neue Waschmaschine?

Eine neue Waschmaschine spart nicht automatisch so viel Geld, dass sich der Kauf sofort rechnet. Entscheidend sind der Zustand des alten Geräts, die Nutzungshäufigkeit und der Preis der neuen Maschine.

Bei einer möglichen Ersparnis von rund 75 bis 80 Euro pro Jahr würde sich eine neue Waschmaschine für 600 Euro rein rechnerisch erst nach etwa acht Jahren amortisieren. Bei einem günstigeren Gerät kann es schneller gehen, bei einem teureren Modell entsprechend später.

Ein Austausch kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn die alte Maschine ohnehin defekt ist, sehr häufig genutzt wird oder besonders hohe Verbrauchswerte hat. Funktioniert ein älteres Gerät noch zuverlässig und wird nur selten genutzt, ist ein sofortiger Austausch aus Kostengründen nicht zwingend sinnvoll.

Wie lässt sich beim Waschen Geld sparen?

Der größte Hebel ist die Waschtemperatur. Ein Waschgang bei 30 Grad kostet bei einer neueren Maschine rund 28 Cent, bei 60 Grad rund 53 Cent. Der Unterschied entsteht vor allem durch den höheren Stromverbrauch beim Erhitzen des Wassers.

Auch volle Maschinen helfen, die Kosten pro Kilogramm Wäsche zu senken. Wird die Waschmaschine nur halb beladen, fallen Strom- und Wasserkosten trotzdem nahezu vollständig an. Zusätzlich können Eco-Programme sinnvoll sein, auch wenn sie länger dauern. Sie arbeiten in der Regel mit weniger Energie, weil das Wasser weniger stark oder langsamer erhitzt wird.

Höhere Temperaturen bleiben trotzdem in bestimmten Fällen sinnvoll, etwa bei Handtüchern, Bettwäsche, stark verschmutzter Wäsche oder Wäsche von erkrankten Personen.