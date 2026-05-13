Haben Sie sich je gefragt, wie viel Geld es Sie kostet, die Waschmaschine einmal laufen zu lassen?
Eine pauschale Antwort auf die Frage, ist schwierig zu geben, weil die Kosten vom Stromtarif, vom Wasserpreis, vom Alter der Waschmaschine, vom Waschprogramm und von der gewählten Temperatur abhängen. Hinzu kommen auch noch Kosten für Waschmittel und sonstige Waschzusätze wie Enthärter. Für die folgende Berechnung haben wir deshalb zwei Durchschnittswerte angesetzt: Der Strompreis für Haushalte liegt laut Statistischem Bundesamt bei 40,55 Cent pro Kilowattstunde. Beim Wasserpreis wird der baden-württembergische Durchschnittswert von 3,65 Euro brutto pro Kubikmeter aus der Wasserpreistabelle 2026 verwendet. Dieser Wert ist ein mengenungewichteter Durchschnitt der dort aufgeführten 83 privatrechtlich tätigen Wasserversorger in Baden-Württemberg.