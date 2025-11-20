Waffen- und Messerverbot im ÖPNV Messer dabei? Die Polizei schaut am Charlottenplatz genau hin
Seit Juni gilt auch im ÖPNV ein Messer- und Waffenverbot. Mit einer Schwerpunktkontrolle überprüft die Polizei, ob es eingehalten wird.
Der junge Mann muss grinsen, legt schon mal den Rucksack ab und begrüßt die Beamten freundlich. Dilip Pokhrel ist auf dem Heimweg – und auf der Hinfahrt zu seinem Termin schon einmal kontrolliert worden. Der 26-Jährige Stuttgarter kennt also das Prozedere. Geduldig lässt er den Polizisten am Donnerstag seine Jackentaschen abtasten und in den Rucksack schauen. „Nein, das ist mir noch gar nie passiert, dass ich kontrolliert werde, und heute gleich zweimal“, sagt der 26-Jährige aus Stuttgart.