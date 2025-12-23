Mit drei Teams prüft die Polizei in Fellbach die Einhaltung der Waffen- und Messerverbote – viele Verstöße überraschen Fahrgäste und Marktbesucher.
23.12.2025 - 14:36 Uhr
Kontrollen der Polizei in Bussen, Bahnen und auf dem Weihnachtsmarkt haben in den vergangenen Wochen mehrere Verstöße gegen bestehende Waffen- und Messerverbote ans Licht gebracht. Ziel der Aktionen war es, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen und gleichzeitig für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum zu sorgen.