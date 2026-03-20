Die Liste ist nicht lang, aber sie wird länger: Mit Vincorion ist eine weitere deutsche Rüstungsfirma an der Börse, andere sind schon da. Es geht um Panzer, Schiffe, Munition und Meerestechnik.
20.03.2026 - 05:15 Uhr
Frankfurt/Main - Mit dem Zulieferer Vincorion wagt eine weitere deutsche Rüstungsfirma den Sprung auf das Börsenparkett. Für Freitag ist der erste Handelstag mit Anteilsscheinen des Unternehmens aus Wedel bei Hamburg vorgesehen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges boomt die Branche, die Nachfrage nach Waffen und Rüstungsgütern ist groß. Das macht den Markt auch für Investoren attraktiv. Aber welche deutsche Waffenschmiede ist überhaupt an der Börse? Ein Überblick.