Mitten im nächtlichen Treiben des Times Square fallen Schüsse: Drei Menschen werden verletzt. Es ist der zweite blutige Vorfall innerhalb kurzer Zeit in Manhattan.
09.08.2025 - 12:16 Uhr
New York - Drei Menschen sind mitten im Trubel des New Yorker Times Square durch Schüsse verletzt worden. Eine 18-Jährige, ein 19-Jähriger und ein 65-Jähriger befänden sich mit Schussverletzungen im Krankenhaus, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei in der Ostküstenmetropole. Sie seien in stabilem Zustand.