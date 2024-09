Vater von Schützen an US-Schule festgenommen

Ein Jugendlicher schießt an einer Schule im US-Bundesstaat Georgia um sich und tötet mehrere Menschen. Nun gehen die Ermittler auch gegen dessen Vater vor - sie halten ihn für mitschuldig.

dpa 06.09.2024 - 02:45 Uhr

Washington/Winder - Die Polizei hat den Vater eines 14-Jährigen festgenommen, der an einer Schule im US-Bundesstaat Georgia mindestens vier Menschen getötet hatte. Die Polizei teilte mit, dem 54 Jahre alten Vater des Schützen werde unter anderem fahrlässige Tötung zur Last gelegt, weil er seinem Sohn "wissentlich den Besitz einer Waffe erlaubt" habe. Dem Schützen selbst werde Mord zur Last gelegt. Die Ermittler hatten zuvor angekündigt, dass der 14-Jährige bei der Strafverfolgung wie ein Erwachsener behandelt werde.