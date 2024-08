Messerangriffe nehmen zu, Innenministerin Faeser will deshalb das Waffenrecht verschärfen. Der Chef der größten Eisenbahnergewerkschaft EVG begrüßt das.

red/dpa 13.08.2024 - 12:52 Uhr

In der Debatte um eine Verschärfung des Waffenrechts hat der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ein Waffenverbot in Zügen und Bahnhöfen gefordert. „Die Übergriffe in den Zügen stagnieren leider nicht, sondern steigen weiter an“, sagte Martin Burkert der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Das gilt auch für die Bahnhöfe.“