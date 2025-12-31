Nach 155 Tagen Gefangenschaft sind 18 kambodschanische Soldaten in Thailand freigelassen worden. Die Übergabe gilt als Zeichen der Hoffnung im angespannten Grenzkonflikt.
Bangkok/Phnom Penh - Thailand hat 18 seit fünf Monaten festgehaltene kambodschanische Kriegsgefangene freigelassen. Die Übergabe erfolgte im Rahmen einer Waffenruhe, mit der beide Länder jüngst schwere Kämpfe entlang ihrer gemeinsamen Grenze beendet hatten, wie das Außenministerium in Bangkok mitteilte. Das Komitee vom Internationalen Roten Kreuz (IKRK) bestätigte die Freilassung.