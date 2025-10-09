Die Einigung auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ist laut der Europäischen Union ein wichtiger Schritt. Sie wolle die Umsetzung des Abkommens unterstützen.
09.10.2025 - 09:25 Uhr
Die Europäische Union hat die Einigung auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg als einen "bedeutenden Durchbruch" bezeichnet. "Dies ist ein großer diplomatischer Erfolg und eine echte Chance, einen verheerenden Krieg zu beenden und alle Geiseln freizulassen", schrieb die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Donnerstag im Onlinedienst X.