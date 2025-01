Eine zweite Gruppe von im Gazastreifen gefangengehaltenen israelischen Geiseln soll am kommenden Samstag freigelassen werden. Das teilt ein ranghoher Vertreter der Hamas mit.

red/AFP 19.01.2025 - 19:20 Uhr

Im Rahmen der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas soll eine zweite Gruppe von im Gazastreifen gefangengehaltenen israelischen Geiseln am kommenden Samstag freigelassen werden. „Die Freilassung der zweiten Gruppe israelischer Gefangener (Geiseln) wird am nächsten Samstagabend stattfinden, am siebten Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe“, teilte ein ranghoher Vertreter der Hamas, der anonym bleiben wollte, am Sonntag in einem Telefonat aus Doha mit.