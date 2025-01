Israel will Samstag 200 palästinensische Häftlinge freilassen

Waffenruhe in Gaza

red/afp 25.01.2025 - 09:48 Uhr

Israel will im Austausch für vier israelische Frauen nach Angaben aus Palästinenserkreisen am Samstag 200 palästinensische Häftlinge freigelassen. 120 von ihnen seien zu lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, sagte ein Palästinenservertreter, der anonym bleiben wollte, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.