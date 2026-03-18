Wagenburg-Gymnasium: „Niemals vergessen!“ – was Auschwitz mit Stuttgarter Schülern macht

Geschichte, das sind Zahlen, Daten, Fakten. Geschichte, das sind aber auch Orte, Menschen, Emotionen. Eine Gruppe von 19 Schülerinnen und Schülern des Wagenburg-Gymnasiums hatte Gelegenheit, sich mit beidem zu beschäftigen. Sie machten dabei die Erfahrung, dass praktisches Erleben einen unvergleichlich stärken Eindruck hinterlässt, als die theoretische Beschäftigung mit der Vergangenheit. Speziell mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. In der Schule ist dafür wenig Raum oder wie es ein Schüler ausdrückt: „Man hat Mathe und Deutsch, dazwischen Geschichte, und hofft gleichzeitig, die Englischarbeit zu bestehen.“