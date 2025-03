Frank Wohlfahrt ist in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) der dritte Bewerber um die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Ralf Trettner. Dass er seine Bewerbung erst jetzt öffentlich macht, hat einen guten Grund, sagt er.

Jetzt sind es schon drei, die in Pleidelsheim Nachfolger von Bürgermeister Ralf Trettner werden wollen. Der Amtsinhaber tritt nach 24 Jahren nicht mehr zur Wahl an. Bereits kurz nach Beginn der Bewerbungsfrist Anfang März warfen die Pleidelsheimerin Sabrina Lee sowie der Freiberger Georg Zimmer ihre Bewerbungsunterlagen im Pleidelsheimer Rathaus ein.

Das hat auch Frank Wohlfahrt gemacht, der Pleidelsheimer machte seine Kandidatur um das Amt aber erst am Freitag öffentlich. Das hat, so sagt er, einen guten Grund.

Denn der Handelsfachwirt und Betriebswirt hat seine Verwaltungskompetenz durch ein Kontaktstudium und ein Traineeprogramm an der Kehler Akademie erlangt, das speziell Quereinsteiger auf die Arbeit in der Verwaltung vorbereitet. Deshalb meldet er sich erst jetzt öffentlich zu Wort – „in den vergangenen Wochen stand für mich der Abschluss meiner Ausbildung in Kehl im Fokus“, so Frank Wohlfahrt.

„Hier habe ich Wurzeln geschlagen“

Der 57-Jährige lebt seit 2019 in Pleidelsheim und will als unabhängiger Kandidat für das Bürgermeisteramt“ antreten. „Pleidelsheim ist nicht nur mein Wohnort, sondern meine Heimat. Hier habe ich Wurzeln geschlagen und ich möchte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern dafür sorgen, dass unsere Gemeinde stark und lebenswert bleibt“, erklärt Wohlfahrt. Er legt besonderen Wert auf eine moderne, effiziente und nachhaltige Verwaltung, die den aktuellen Herausforderungen gewachsen ist. „Gerade in der heutigen Zeit braucht eine Gemeinde nicht nur einen Kopf, der verwaltet, sondern auch betriebswirtschaftlich führt“, betont er.

Dafür sieht sich Frank Wohlfahrt als den richtigen Mann. Der Handelsfachwirt und Betriebswirt führte viele Jahre sein eigenes Unternehmen und wechselte später in die Energiewirtschaft, wo er seit mehr als 15 Jahren Energieprojekte realisiert. Seine Expertise im Bereich nachhaltige Infrastruktur, insbesondere bei kommunalen Wärmenetzen, sieht er als wichtigen Vorteil für Pleidelsheim.

Wahl am 1. Juni

Wohlfahrt will sich für eine nachhaltige Entwicklung Pleidelsheims einsetzen. Zu seinen wichtigsten Zielen gehören eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung, eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung und eine effiziente und bürgernahe Verwaltung.

Die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde findet am 1. Juni statt.