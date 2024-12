Mercedes-Chef Ola Källenius erhöht sein verbandspolitisches Engagement in Europa – und will gegen drohende Strafzahlungen kämpfen.

Matthias Schmidt 11.12.2024 - 16:43 Uhr

Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius will sich stärker in die Debatte um die europäischen Regelungen für die Autoindustrie einbringen. Der Deutsch-Schwede übernimmt im nächsten Jahr den Vorsitz des europäischen Herstellerverbandes Acea. Wie Mercedes am Mittwoch mitteilte, folgt Källenius damit dem Renault-Chef Luca de Meo nach, der das Amt seit 2022 innehatte.