Wählen gehen am 8. März? Klar! Aber wie funktioniert die Stimmabgabe bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg eigentlich? Die wichtigsten Infos im Überblick.
03.03.2026 - 10:28 Uhr
Die Landtagswahl steht vor der Tür – und viele junge Menschen in Stuttgart dürfen dabei zum ersten Mal wählen. Aber auch auf all diejenigen, die schon Landtagswahlen hinter sich haben, kommt etwas Neues zu. Schließlich hat sich das Wahlrecht geändert. Hier erklären wir, was Wähler:innen vor der Stimmabgabe am 8. März wissen müssen.