Wahl in Bönnigheim: Albrecht Dautel bleibt Bürgermeister

Wenig überraschend endete am Sonntag die Bürgermeisterwahl in Bönnigheim. Der Amtsinhaber Albrecht Dautel wurde mit 94,9 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Er war der einzige Kandidat auf den Wahlzetteln. Die Wahlbeteiligung lag bei 22,7Prozent.

Albrecht Dautel ist seit acht Jahren Bürgermeister der 8000-Einwohner-Stadt im Norden des Landkreises Ludwigsburg. Der heute 50-Jährige trat damals die Nachfolge von Kornelius Bamberger an, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Der Diplom-Verwaltungswirt Dautel war zuvor 13 Jahre lang Bürgermeister in Walheim.

„Die Aufgabe macht mir nach wie vor Spaß“

Unbekanntes Terrain war Bönnigheim für Dautel bei seiner ersten Wahl nicht. Bevor er in Wahlheim Rathauschef wurde, war er Ordnungsamtsleiter in Bönnigheim und dort für die Kulturarbeit, das Standesamt und das Bauplanungsrecht zuständig.

Die aktuelle Wiederwahl zum Bürgermeister in Bönnigheim freut den parteilosen Albrecht Dautel, „weil mir die Aufgabe nach wie vor Spaß macht“. Deshalb hat er sich ja auch um eine zweite Amtszeit in Bönnigheim beworben. Er freue sich auch, „dass die Bürger das genauso sehen“.

„Bewährtes erhalten und Neues gestalten“

Dautel möchte in den kommenden acht Jahren in Bönnigheim gemeinsam mit den Bürgern „Bewährtes erhalten und Neues gestalten“, schreibt er auf seiner Homepage. Er habe die vergangenen acht Jahre als „ereignisreich und sehr positiv“ erlebt.

Die Mitgestaltung und Verantwortung für die Stadt erfülle ihn mit Zufriedenheit. Vieles habe sich bewegen und gestalten lassen. Albrecht Dautel ist gebürtig aus Lauffen am Neckar. Der 50-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern.