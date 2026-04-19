Wahl in Bönnigheim Albrecht Dautel bleibt Bürgermeister
Die Bürger von Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) haben am Sonntag ihren Rathauschef nach acht Jahren im Amt bestätigt.
Die Bürger von Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) haben am Sonntag ihren Rathauschef nach acht Jahren im Amt bestätigt.
Wenig überraschend endete am Sonntag die Bürgermeisterwahl in Bönnigheim. Der Amtsinhaber Albrecht Dautel wurde mit 94,9 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Er war der einzige Kandidat auf den Wahlzetteln. Die Wahlbeteiligung lag bei 22,7Prozent.