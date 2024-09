Union und SPD haben gemeinsam erörtert, ob sie Brandenburg in einer Koalition gemeinsam regieren könnten. Die Gespräche in „freundlicher Atmosphäre“ werden aber nicht fortgesetzt.

reb/AFP/dpa 26.09.2024 - 16:37 Uhr

Die Union in Brandenburg will nach der Landtagswahl vom Sonntag nicht weiter mit der SPD über eine Zusammenarbeit in einer Landesregierung sprechen. Das teilte CDU-Landeschef Jan Redmann am Donnerstag nach einem ersten Sondierungstreffen für eine mögliche Koalition mit Vertretern der SPD in Potsdam mit.