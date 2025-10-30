 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Das Geschenk der Wähler

Wahl in den Niederlanden Das Geschenk der Wähler

Wahl in den Niederlanden: Das Geschenk der Wähler
1
Rob Jetten ist der wahrscheinlich nächste Premierminister der Niederlande. Er steht vor der gewaltigen Aufgaben, die vielen Probleme des Landes anzugehen, die sich über Jahre angehäuft haben. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

In den Niederlanden haben die Bürger den Demokraten den vielleicht letzten Auftrag erteilt, die Probleme des Landes zu lösen, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.

Korrespondenten: Knut Krohn (kkr)

Geert Wilders hat kläglich versagt. Daraus ergeben sich zwei gute Nachrichten. Die erste ist, dass der Rechtspopulist in den Niederlanden die gängige These eindrucksvoll bestätigt hat, dass sich Extremisten – einmal an die Macht gekommen – selbst entzaubern würden. Wirklich beruhigen kann sein Scheitern allerdings nicht. Tatsache ist: Erst die Unfähigkeit der etablierten Politiker, Probleme klar zu benennen und dann gezielt an deren Lösung zu arbeiten, hat den schleichenden Aufstieg von Geert Wilders möglich gemacht.

 

Ein Land in der politischen Lähmung

Die Parteien in den Niederlanden haben die Gefahr zwar gesehen, aber sie waren zu sehr damit beschäftigt, sich um die Macht zu balgen. Mark Rutte moderierte als Premierminister diesen Dauerstreit zwar über viele Jahre erfolgreich, sodass es nicht zum Eklat kam, er hat die Niederlande damit aber auch in die politische Lähmung geführt.

Die große Weitsichtigkeit der Wähler

Die zweite gute Nachricht ist, dass die Wähler nach dem Scheitern von Geert Wilders so weitsichtig waren, den Demokraten eine weitere Chance zu geben. In den kommenden Wochen wird sich weisen, ob die Politiker dieses kostbare Geschenk der Bürger tatsächlich zu schätzen wissen. Der Liberale Rob Jetten hat gezeigt, dass man mit Optimismus und einer Vision für die Zukunft den missmutigen Populisten den Wind aus den Segeln nehmen kann. Nun müssen die Parteien der Mitte beweisen, dass sie sich aus der eigenen politischen Erstarrung lösen können. Gelingt ihnen das nicht, wird Geert Wilders unweigerlich die nächste Chance bekommen, die Demokratie zu zerstören.

Weitere Themen

Wahl in den Niederlanden: Das Geschenk der Wähler

Wahl in den Niederlanden Das Geschenk der Wähler

In den Niederlanden haben die Bürger den Demokraten den vielleicht letzten Auftrag erteilt, die Probleme des Landes zu lösen, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
Von Knut Krohn
Trump kündigt Atomwaffentests an: Noch einer, der mit Atomwaffen fuchtelt

Trump kündigt Atomwaffentests an Noch einer, der mit Atomwaffen fuchtelt

US-Präsident Donald Trump lässt offen, was er meint mit seiner Anordnung von Atomwaffentests. Für Unruhe sorgt er trotzdem. Ein Fehler, meint Chefredakteur Christoph Reisinger.
Von Christoph Reisinger
Bundeskanzler Friedrich Merz: An enger Partnerschaft mit der Türkei „führt kein Weg vorbei“

Bundeskanzler Friedrich Merz An enger Partnerschaft mit der Türkei „führt kein Weg vorbei“

Bundeskanzler Friedrich Merz betont bei seinem Antrittsbesuch in Ankara die Bedeutung engerer Zusammenarbeit mit der Türkei – trotz Spannungen über Demokratie und Menschenrechte.
Besuch in Syrien: Wadephul kündigt Millionen-Hilfe für Syrien, Libanon und Jordanien an

Besuch in Syrien Wadephul kündigt Millionen-Hilfe für Syrien, Libanon und Jordanien an

Außenminister Wadephul legt in Damaskus einen Schwerpunkt auf humanitäre Fragen. An die Übergangsregierung in der syrischen Hauptstadt hat er eine klare Forderung.
Macht des US-Präsidenten: „Atomic“ Donald, die Atombombe und Armageddon

Macht des US-Präsidenten „Atomic“ Donald, die Atombombe und Armageddon

US-Präsident Donald Trump vereint eine Machtfülle auf sich wie nur wenige andere Staatsoberhäupter. Dazu gehört auch die Befehlsgewalt über das US-Atomwaffenarsenal.
Von Markus Brauer
Hilferuf wegen der Finanzen: „Die Kommunen stehen im Regen“

Hilferuf wegen der Finanzen „Die Kommunen stehen im Regen“

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, André Berghegger, sieht die Kommunen durch hohe Sozialleistungen überfordert.
Von Tobias Peter
Atomic Donald: Trump lässt ab sofort wieder Atomwaffen testen

Menschheit am Abgrund? Atomic Donald: Trump lässt ab sofort wieder Atomwaffen testen

Präsident Trump will Ansehen und Schlagkraft des US-Militärs erhöhen. Jetzt kündigt der Präsident neue Atomwaffentests an, obwohl jahrzehntelang ein Moratorium galt.
Merz in Ankara: Warum ein diktatorischer Erdogan Deutschland auch nützt

Merz in Ankara Warum ein diktatorischer Erdogan Deutschland auch nützt

Europa müsste die Entwicklungen in der Türkei eigentlich geißeln. Es gibt Gründe, warum sich nicht nur Kanzler Merz zurückhält, kommentiert Christian Gottschalk.
Von Christian Gottschalk
Bund, Länder und das Geld: Wer bestellt, bezahlt – vielleicht

Bund, Länder und das Geld Wer bestellt, bezahlt – vielleicht

Bund und Länder pokern um Milliarden, wenn es um die Kosten von Gesetzen geht. Für viele Kommunen geht es ums finanzielle Überleben.
Von Tobias Peter
Verdacht der Volksverhetzung: Verfahren gegen „Nius“-Chef Reichelt nach X-Post eingestellt

Verdacht der Volksverhetzung Verfahren gegen „Nius“-Chef Reichelt nach X-Post eingestellt

Julian Reichelt äußert sich in sozialen Medien über Vorgänge bei der Polizei. Das beschäftigt die Justiz in Berlin - allerdings nicht lange.
Weitere Artikel zu Geert Wilders Niederlande Kommentar Den Haag
 