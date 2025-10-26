In den Niederlanden wird am Mittwoch das Parlament gewählt. Umfragen rechnen mit dem Sieg des Rechtspopulisten Wilders, doch keiner will mit ihm koalieren.
26.10.2025 - 14:05 Uhr
In den Niederlanden wird ein neues Parlament gewählt und zwei Dinge gelten bereits als gesetzt: die radikal-rechte Partei für die Freiheit PVV wird stärkste Kraft, doch deren Vorsitzender Geert Wilders wird nicht Premierminister. Das bedeutet: die Partei, die am Mittwoch auf dem zweiten Platz landet, wird wahrscheinlich den Regierungschef stellen.