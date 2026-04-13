Wahlkampf-Ärger in Gemmrigheim: Unbekannte haben Plakate der Bürgermeisterkandidatin Swantje Hammer abgerissen. Dabei ging es offenbar ganz gezielt um ihre Wahlwerbung.
13.04.2026 - 13:25 Uhr
Zwei Wochen vor der Wahl einer neuen Bürgermeisterin oder eines neuen Bürgermeisters in Gemmrigheim haben Unbekannte ihre Missbilligung gegenüber der Kandidatur von Swantje Hammer deutlich gemacht: Zwei ihrer sechs Wahlplakate wurden heruntergerissen. „Das hat mich schon getroffen“, sagt die Marbacherin. „Wir leben in einer Demokratie, in der man seine Meinung sagen darf. Das ist wichtig und richtig – aber Wahlplakate mutwillig abzureißen, ist Sachbeschädigung.“