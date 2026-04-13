Zwei Wochen vor der Wahl einer neuen Bürgermeisterin oder eines neuen Bürgermeisters in Gemmrigheim haben Unbekannte ihre Missbilligung gegenüber der Kandidatur von Swantje Hammer deutlich gemacht: Zwei ihrer sechs Wahlplakate wurden heruntergerissen. „Das hat mich schon getroffen“, sagt die Marbacherin. „Wir leben in einer Demokratie, in der man seine Meinung sagen darf. Das ist wichtig und richtig – aber Wahlplakate mutwillig abzureißen, ist Sachbeschädigung.“

Eines der entfernten Plakate hing gut erreichbar an der Bushaltestelle in der Besigheimer Straße, das andere in rund 2,50 Meter Höhe an einer Laterne an der Ortsausfahrt in Richtung Kirchheim am Neckar – und war damit nicht ganz leicht zu entfernen. Dass es sich dabei nicht um willkürlichen Vandalismus handelt, macht Hammer auch daran fest, dass das Plakat des Kandidaten Mario Dittmann nur wenige Meter entfernt unversehrt hängen blieb.

Hammer wünscht sich persönlichen Austausch

Während Plakate bei Bundestags- oder Landtagswahlen mittlerweile häufig beschmiert oder beschädigt werden, überrascht Swantje Hammer, dass es auch auf Kommunalebene dazu kommt: „Die Menschen sind mir gegenüber offen und ehrlich. Ich hätte erwartet, dass man das persönliche Gespräch mit mir sucht, auch wenn man anderer Meinung ist.“

Swantje Hammer, Mario Dittmann und der amtierende Bürgermeister Jörg Frauhammer. Foto: Werner Kuhnle

Anzeige hat Swantje Hammer nicht erstattet. Die 45-Jährige geht davon aus, dass die vermutlich sowieso ins Leere laufen würde. Die neu aufgehängten Plakate behält sie jetzt aber gut im Blick. Sollten sie noch einmal beschädigt oder abgehängt werden, werde sie sich überlegen, ob sie sich aktiv öffentlich dazu äußere. Vier Wochen dürfen die Plakate von ihr und dem Mitbewerber insgesamt hängen – Hammer hatte vergangenen Sonntag bemerkt, dass zwei fehlen.

Die Einwohner der knapp 5000 Einwohner zählenden Gemeinde Gemmrigheim wählen am 26. April die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Jörg Frauhammer. Zur Wahl stehen neben der Marbacher Stadträtin und Diplom-Finanzwirtin Swantje Hammer der 25-jährige Affalterbacher Hauptamtsleiter Mario Dittmann.