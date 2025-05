Ralf Zimmermann will acht weitere Jahre Bürgermeister in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) bleiben. Er gab bekannt, sich zur Wahl zu stellen.

Zum dritten Mal tritt Ralf Zimmermann bei einer Bürgermeisterwahl in Großbottwar an. Der amtierende Bürgermeister wirft nach 16 Jahren zum dritten Mal seinen Hut in den Ring. Das gab er am Donnerstag in einem Pressetext bekannt.