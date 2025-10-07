Er wagt es wieder: Thomas Schäfer will Bürgermeister von Hemmingen bleiben und hat seine Bewerbung für eine Wiederwahl und damit für eine dritte Amtszeit eingereicht.
07.10.2025 - 19:00 Uhr
Der amtierende Bürgermeister von Hemmingen will die Geschicke der Gemeinde weiterhin lenken. Deshalb hat Thomas Schäfer (CDU) nun seine Bewerbung abgegeben – und zwar pünktlich mit dem Beginn der Bewerbungsfrist: Am 3. Oktober um 0.01 Uhr hat der 43-Jährige seine Bewerbung für eine Wiederwahl und damit für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister eingereicht. Die Wahl ist am 14. Dezember.