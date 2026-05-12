Wahl in Hildrizhausen Isabella Weinhardt: Kein Feierabend um 16 Uhr für Bürgermeisterin
Die 55-jährige Isabella Weinhardt bewirbt sich um den Chefsessel in Hildrizhausen. Der Amtsinhaber tritt nicht mehr an. Am Sonntag, 17. Mai, wird gewählt.
Die 55-jährige Isabella Weinhardt bewirbt sich um den Chefsessel in Hildrizhausen. Der Amtsinhaber tritt nicht mehr an. Am Sonntag, 17. Mai, wird gewählt.
Isabella Weinhardt hat in vielen Berufs- und Lebensbereichen Erfahrungen gesammelt, das wird im Gespräch schnell deutlich. Als selbstständige Unternehmerin, Angestellte in Verwaltungen und aktuell noch in der Kämmerei der Landeshauptstadt Stuttgart. Jetzt will sie bei der Wahl am Sonntag, 17. Mai, Bürgermeisterin von Hildrizhausen werden. Sollte sie gewinnen, wäre sie die erste Frau in dieser Position. Neben ihr tritt noch Jan Thoma als Kandidat an. Amtsinhaber Matthias Schöck (parteilos) möchte nach 24 Jahren nicht weitermachen.