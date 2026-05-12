Wahl in Hildrizhausen Jan Thoma: Vom Fuhrpark-Chef in NRW zurück nach Hildrizhausen
Der 32-jährige Jan Thoma will Bürgermeister Matthias Schöck beerben, der nach 24 Jahren nicht mehr antritt. Am Sonntag, 17. Mai, wird gewählt.
Der 32-jährige Jan Thoma will Bürgermeister Matthias Schöck beerben, der nach 24 Jahren nicht mehr antritt. Am Sonntag, 17. Mai, wird gewählt.
Jan Thoma hat Ideen und Elan, das ist ihm anzumerken. Nach neun Jahren in Nordrhein-Westfalen ist der 32-Jährige in seine Heimat Hildrizhausen zurückgekehrt, weil er dort den Bürgermeistersessel anstrebt. Außer ihm gibt es eine weitere Kandidatin, nämlich Isabella Weinhardt. Amtsinhaber Matthias Schöck (parteilos) tritt nach 24 Jahren nicht wieder an. Beide Kandidierenden haben sich am Mittwoch, 6. Mai, in der Schönbuchhalle offiziell vorgestellt.