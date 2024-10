Wahl in Renningen

Nur zwei wollen in Renningen auf den Chefsessel, im Rathaus. Das ist ein fatales Signal, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Thomas K. Slotwinski 05.10.2024 - 06:02 Uhr

In einer guten Woche haben die Menschen in Renningen die Wahl: Wer soll ihr neues Stadtoberhaupt werden? Die Auswahl indes ist deutlich begrenzter, als das die Führungsposition in einer aufstrebenden 18 000-Einwohner-Stadt nahelegen möchte. Mit Melanie Hettmer und Ulf Sieglitz gibt es lediglich zwei Bewerber. Noch nicht einmal die üblichen von Gemeinde zu Gemeinde tingelnden Spaßkandidaten sind dabei.