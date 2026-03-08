Angesichts nur eines Kandidaten war die Bürgermeisterwahl in Welzheim im Vergleich zur Landtagswahl mäßig spannend. Thomas Bernlöhr kann mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Annette Clauß 08.03.2026 - 21:33 Uhr

Thomas Bernlöhr ist am Sonntag mit 95 Prozent der Stimmen als Bürgermeister von Welzheim (Rems-Murr-Kreis) bestätigt worden. Es ist die dritte Amtszeit des 45-jährigen dreifachen Vaters. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,7 Prozent. Anders als bei seinen vorigen Kandidaturen hatte Thomas Bernlöhr dieses Mal keine Gegenkandidaten. Wohl ein Grund, wieso etliche Wahlberechtigte eigene Kandidaten vorschlugen und der Prozentsatz in der Rubrik „Sonstige“ bei immerhin fünf Prozent lag.